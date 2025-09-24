C i sono attrici che diventano mito non soltanto per la loro bellezza e il loro talento, ma perché con la loro presenza hanno saputo attraversare decenni di cinema trasformandosi in icone. Claudia Cardinale, scomparsa a 87 anni il 23 settembre, appartiene a questa categoria rarissima: diva internazionale, musa di registi come Visconti, Fellini e Leone, ha lasciato in eredità interpretazioni che restano impresse nella memoria di tutti. Dalla sensualità aristocratica del Gattopardo alla forza ribelle di C’era una volta il West, la sua carriera è un viaggio nella storia stessa del cinema europeo e mondiale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dal ballo ne "Il Gattopardo" all’entrata in "C’era una volta il West"