Dal ballo ne Il Gattopardo all’entrata in C’era una volta il West

Iodonna.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C i sono attrici che diventano mito non soltanto per la loro bellezza e il loro talento, ma perché con la loro presenza hanno saputo attraversare decenni di cinema trasformandosi in icone. Claudia Cardinale, scomparsa a 87 anni il 23 settembre, appartiene a questa categoria rarissima: diva internazionale, musa di registi come Visconti, Fellini e Leone, ha lasciato in eredità interpretazioni che restano impresse nella memoria di tutti. Dalla sensualità aristocratica del Gattopardo alla forza ribelle di C’era una volta il West, la sua carriera è un viaggio nella storia stessa del cinema europeo e mondiale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

dal ballo ne il gattopardo all8217entrata in c8217era una volta il west

© Iodonna.it - Dal ballo ne "Il Gattopardo" all’entrata in "C’era una volta il West"

In questa notizia si parla di: ballo - gattopardo

Palazzo Valguarnera-Gangi apre le porte: visite nella dimora resa celebre dal ballo del Gattopardo

Cerca Video su questo argomento: Ballo Gattopardo All8217entrata C8217era