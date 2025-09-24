Dal 9 al 12 ottobre torna Gazzetta Active Zone | la palestra a cielo aperto del Festival dello Sport
Anche quest'anno si rinnova l'appuntamento in Piazza Dante a Trento con esperti di training, yoga e allenamento funzionale. Tutto dedicato alla salute e al benessere, per uno stile di vita più sano e Active. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
