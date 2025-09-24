Dai maestri del Rinascimento agli artisti di oggi | viaggio tra le botteghe nei vicoli di Arezzo – Il video
Arezzo è conosciuta in tutto il mondo per gli affreschi di Piero della Francesca e l’eredità di Giorgio Vasari. Ma la sua identità artistica non si esaurisce nei capolavori del Rinascimento. La città è viva, e lo dimostrano le voci e le mani di chi ogni giorno continua a creare nelle botteghe tra i vicoli della città. Ad Arezzo ci si può perdere tra i capolavori senza tempo, ma si possono anche ammirare gli spazi dove l’arte prende vita oggi. I racconti di Sonia Fiacchini, Matilde Puleo e Franco Fedeli svelano una città che non si limita a custodire il passato: lo rinnova, lo stratifica, lo mette in relazione con il presente. 🔗 Leggi su Open.online
