Dagli arresti domiciliari continuava a gestire la truffa delle case vacanza fantasma

Nonostante stesse scontando ai domiciliari una condanna definitiva a 5 anni per truffa, un barese 60enne continuava a mettere in piedi il raggiro delle case vacanza fantasma facendo cadere nel tranello decine di aspiranti vacanzieri. L'uomo, tra il 2017 e il 2018, avrebbe incassato 40mila euro. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

