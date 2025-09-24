Dacia Bigster Hybrid | la scoperta della Val Taleggio a bordo del nuovo SUV ibrido
C’è una nuova Dacia in città — anzi, sulle strade di montagna. La Bigster Hybrid segna un passo in avanti importante per il brand: un SUV di segmento C, ibrido e spazioso, che conserva i valori fondamentali del marchio (essenzialità, concretezza, accessibilità), ma li interpreta con una nuova maturità. Per metterla alla prova, abbiamo scelto un itinerario che racchiude incredibili paesaggi, strade di ogni tipo, leccornie culinarie e la possibilità di vivere appieno la vita a bordo: da Milano alla Val Taleggio, passando per la Valsassina, la Culmine di San Pietro e il rientro lungo la Val Brembana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: dacia - bigster
Dacia Bigster, la freschezza estetica è merito di forme semplici e robuste
Tecnologia, ergonomia e comodità. Ecco i segreti degli interni di Dacia Bigster
Lo spazio? Tra abitacolo e bagagliaio, il comfort della Dacia Bigster è al top
Nuova Dacia Bigster Redust, adesso è davvero pronta a tutto - X Vai su X
Nuovo Dacia Bigster Rimarrai sorpreso da quante cose potrai trasportare #dacia #daciabigster #stefauto #termoli - facebook.com Vai su Facebook
Dacia Bigster, solo una Duster più grande o una Gran Duster? Video test; Motorizzazioni tradizionali e hybrid. Così Dacia Bigster soddisfa ogni esigenza; La Dacia diventa sportiva: spunta il kit per farle fare un balzo in avanti clamoroso e giocarsela con le supercar.
Dacia Bigster Hybrid: il video della nuova SUV ibrida XXL parsimoniosa - Nuova Bigster si pone come punto di riferimento dei SUV di segmento C, per chi ricerca tanto spazio e concretezza, ad un prezzo inarrivabile per ... Secondo ilgiornale.it
La Dacia diventa sportiva: spunta il kit per farle fare un balzo in avanti clamoroso e giocarsela con le supercar - Redust ci ha regalato uno splendido kit sportivo per la Dacia Bigster, che diventa così ancor più aggressiva nel design. Da reportmotori.it