Dacia Bigster Hybrid | la scoperta della Val Taleggio a bordo del nuovo SUV ibrido

C’è una nuova Dacia in città — anzi, sulle strade di montagna. La Bigster Hybrid segna un passo in avanti importante per il brand: un SUV di segmento C, ibrido e spazioso, che conserva i valori fondamentali del marchio (essenzialità, concretezza, accessibilità), ma li interpreta con una nuova maturità. Per metterla alla prova, abbiamo scelto un itinerario che racchiude incredibili paesaggi, strade di ogni tipo, leccornie culinarie e la possibilità di vivere appieno la vita a bordo: da Milano alla Val Taleggio, passando per la Valsassina, la Culmine di San Pietro e il rientro lungo la Val Brembana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

