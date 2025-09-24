Da Wonder School a Light up the Dream | i progetti Legami per coltivare il talento e l’impegno degli studenti

Legami ha donato 1.200 kit scolastici a studenti delle elementari e delle medie che vivono in condizioni di vulnerabilità economica e familiare. L’iniziativa, realizzata in partnership con Cesvi e le sue Case del Sorriso, ha trasformato il ritorno sui banchi in un momento di gioia e speranza. “Gli zaini Legami – spiega l’azienda – sono pieni di allegria, colore e fantasia: un gesto che accende sorrisi e l’entusiasmo di tornare sui banchi di scuola”. Questo progetto rafforza l’impegno dell’azienda di articoli da cartoleria al fianco di Cesvi, un’organizzazione umanitaria italiana che sostiene da oltre 15 anni, anche in occasione di emergenze come il Coronavirus e il conflitto in Ucraina. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

