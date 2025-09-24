Da un diverbio fra padre e figlio alla scoperta di marijuana | uomo nei guai

Un uomo di 34 anni è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Comacchio per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'episodio è avvenuto nella serata dello scorso martedì 23 settembre.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayLa vicenda è nata da un acceso diverbio. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: diverbio - padre

Tredicenne sparito nel Tanaro, è stato l'amico a gettarlo nel fiume per un diverbio. Il padre: "Voglio giustizia e il corpo di mio figlio"

La scorsa notte in via Caracciolo, a Napoli, un giovane minorenne e suo padre sono stati aggrediti da un gruppo di ragazzi mentre intervenivano in difesa di un’amica del giovane, coinvolta in un diverbio per motivi di viabilità . Entrambi hanno riportato di - facebook.com Vai su Facebook

Da un diverbio fra padre e figlio alla scoperta di marijuana: uomo nei guai; Carabinieri intervengono per sedare lite: scoprono auto rubata e offerte trafugate in chiesa; Senigallia, si spara con la pistola del padre: era vittima di bullismo e la madre aveva denunciato. Inchiesta per istigazione al suicidio.

Scoperta piantagione di marijuana nel Casertano: arrestati padre e figlio - A Caiazzo, in provincia di Caserta padre e figlio, rispettivamente di 69 e 29 anni, sono stati arrestati dai carabinieri nel pomeriggio di ieri a seguito di un controllo su un appezzamento di terreno ... Riporta napoli.repubblica.it