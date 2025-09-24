Un’intervista senza domande. O meglio, a domande concordate. È quella che Ursula von der Leyen ha concesso ai quotidiani del gruppo Lena ( Leading European Newspaper Alliance ). Niente confronto, niente rilanci, niente possibilità di incalzare: le redazioni hanno dovuto inviare le domande per iscritto e hanno ricevuto risposte già confezionate. Un format imposto dai servizi della Commissione europea, trasformando il lavoro giornalistico in un esercizio di copia e incolla. Il quotidiano spagnolo El País ha rifiutato di prestarsi, denunciando il metodo, mentre il belga Le Soir ha scelto di rendere pubblico le procedure imposte. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Da Roma a Bruxelles, Ursula copia Giorgia: a von der Leyen piace l’intervista senza contraddittorio