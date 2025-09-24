Da Roma a Bruxelles Ursula copia Giorgia | a von der Leyen piace l’intervista senza contraddittorio

Lanotiziagiornale.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’intervista senza domande. O meglio, a domande concordate. È quella che Ursula von der Leyen ha concesso ai quotidiani del gruppo Lena ( Leading European Newspaper Alliance ). Niente confronto, niente rilanci, niente possibilità di incalzare: le redazioni hanno dovuto inviare le domande per iscritto e hanno ricevuto risposte già confezionate. Un format imposto dai servizi della Commissione europea, trasformando il lavoro giornalistico in un esercizio di copia e incolla. Il quotidiano spagnolo El País ha rifiutato di prestarsi, denunciando il metodo, mentre il belga Le Soir ha scelto di rendere pubblico le procedure imposte. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

da roma a bruxelles ursula copia giorgia a von der leyen piace l8217intervista senza contraddittorio

© Lanotiziagiornale.it - Da Roma a Bruxelles, Ursula copia Giorgia: a von der Leyen piace l’intervista senza contraddittorio

In questa notizia si parla di: roma - bruxelles

Roma e Bruxelles si sfidano sul golden power di UniCredit

Da Roma a Bruxelles fronte comune a difesa della PAC

Governo in tensione sull’asse Roma-Bruxelles: Salvini spara a zero, Meloni costretta a mediare

Elisabetta Belloni lascia la Commissione Ue: le ragioni dietro le dimissioni da consigliere diplomatico di Ursula von der Leyen; Da Roma a Bruxelles, Ursula copia Giorgia: a von der Leyen piace l’intervista senza contraddittorio.

roma bruxelles ursula copiaDa Roma a Bruxelles, Ursula copia Giorgia: a von der Leyen piace l’intervista senza contraddittorio - Il format imposto dalla Commissione europea ricorda il modello Meloni: niente contraddittorio, solo video o comunicati ... Come scrive lanotiziagiornale.it

Roma, Gualtieri: «Il Comune comprerà gli appartamenti dei morosi incolpevoli» - La presidente della Commissione europea, il “governo” dell’Ue, Ursula von der Leyen ha inserito le politiche abitative tra le priorità del mandato, affidate per la prima volta a un commissario, il ... Si legge su ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Bruxelles Ursula Copia