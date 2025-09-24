Da Roma a Bruxelles Ursula copia Giorgia | a von der Leyen piace l’intervista senza contraddittorio
Un’intervista senza domande. O meglio, a domande concordate. È quella che Ursula von der Leyen ha concesso ai quotidiani del gruppo Lena ( Leading European Newspaper Alliance ). Niente confronto, niente rilanci, niente possibilità di incalzare: le redazioni hanno dovuto inviare le domande per iscritto e hanno ricevuto risposte già confezionate. Un format imposto dai servizi della Commissione europea, trasformando il lavoro giornalistico in un esercizio di copia e incolla. Il quotidiano spagnolo El País ha rifiutato di prestarsi, denunciando il metodo, mentre il belga Le Soir ha scelto di rendere pubblico le procedure imposte. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
In questa notizia si parla di: roma - bruxelles
Roma e Bruxelles si sfidano sul golden power di UniCredit
Da Roma a Bruxelles fronte comune a difesa della PAC
Governo in tensione sull’asse Roma-Bruxelles: Salvini spara a zero, Meloni costretta a mediare
Sono lontana dalle idee di @SalisIlaria ma al contrario di @NFratoianni e @AngeloBonelli1 che l’hanno candidata, sono favorevole alla #immunitàparlamentare sia a Roma che a Bruxelles. Quindi spero che il Parlamento Europeo voti a favore della sua imm - X Vai su X
Un viaggio-transumanza da Roma a Bruxelles per l’opera dello scultore Federico Soffiato: sotto il mantello di Maria le specie più sfruttate, dal manzo al maiale, per sensibilizzare sulla necessità del loro benessere - facebook.com Vai su Facebook
Elisabetta Belloni lascia la Commissione Ue: le ragioni dietro le dimissioni da consigliere diplomatico di Ursula von der Leyen; Da Roma a Bruxelles, Ursula copia Giorgia: a von der Leyen piace l’intervista senza contraddittorio.
Da Roma a Bruxelles, Ursula copia Giorgia: a von der Leyen piace l’intervista senza contraddittorio - Il format imposto dalla Commissione europea ricorda il modello Meloni: niente contraddittorio, solo video o comunicati ... Come scrive lanotiziagiornale.it
Roma, Gualtieri: «Il Comune comprerà gli appartamenti dei morosi incolpevoli» - La presidente della Commissione europea, il “governo” dell’Ue, Ursula von der Leyen ha inserito le politiche abitative tra le priorità del mandato, affidate per la prima volta a un commissario, il ... Si legge su ilmessaggero.it