Da quando il 4 ottobre torna festa nazionale e non si lavora Il caso San Francesco finisce sul Guardian
Roma, 24 settembre 2025 – Il 4 ottobre potrebbe diventare festa nazionale. La proposta è stata avanzata alla Camera dei Deputati da Noi Moderati e ha ricevuto 247 voti a favore, a fronte di 8 astensioni e 2 votazioni contrarie. La parola ora passa al Senato, ma l'obiettivo che trapela dagli uffici governativi è quello di istituire la celebrazione in occasione della ricorrenza dell' 800esimo anniversario della morte di San Francesco d'Assisi in programma nel 2026. Una volta approvata in via definitiva, l'ordinamento inserirà automaticamente la data in questione all 'elenco delle festività nazionali sul calendario. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
