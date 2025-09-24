Da quando Guardiola ha scoperto il contropiede e abbandonato il possesso palla Haaland segna di più Athletic

Il tipico gol di Erling Haaland: si libera di una difesa troppo alta, “la sua coda di cavallo bionda che svolazza al vento mentre si aggrappa al passaggio filtrante. Poi la conclusione di piatto che batte il portiere, l’unico avversario ancora nello stesso codice postale”. Il virgolettato è di The Athletic. Il giornale sportivo del New York Times sottolinea che da quando Guardiola ha abbandonato il feticismo del possesso palla il suo bomber è tornato a segnare come un tempo. Cioè un sacco. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Da quando Guardiola ha scoperto il contropiede e abbandonato il possesso palla, Haaland segna di più (Athletic)

