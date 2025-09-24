Da Philips il giradischi che riproduce anche i CD
Un curioso prodotto ibrido è stato presentato da Philips: un giradischi che nasconde un lettore CD nello spazio di un normale riproduttore di dischi in vinile. Si può usare anche senza fili grazie al Bluetooth con Auracast, presentati anche dei diffusori attivi pronti per l’abbinamento. 🔗 Leggi su Dday.it
In questa notizia si parla di: philips - giradischi
Giradischi philips fp362 semi automatico - facebook.com Vai su Facebook
Audio-Technica Hotaru: il giradischi sospeso, illuminato e amplificato da 10.000 euro; Dai solchi ai file: 4 giradischi USB per digitalizzare i vostri vinili; Giradischi amplificati: quando l’all-in-one contagia anche i vinili.
Philips Fidelio FT1: appuntamento al 2026 per il giradischi Bluetooth con lettore CD integrato - Philips presenta il giradischi Fidelio FT1 con lettore CD integrato, Bluetooth 5. Riporta afdigitale.it