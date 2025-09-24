Da Philips il giradischi che riproduce anche i CD

Dday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un curioso prodotto ibrido è stato presentato da Philips: un giradischi che nasconde un lettore CD nello spazio di un normale riproduttore di dischi in vinile. Si può usare anche senza fili grazie al Bluetooth con Auracast, presentati anche dei diffusori attivi pronti per l’abbinamento. 🔗 Leggi su Dday.it

da philips il giradischi che riproduce anche i cd

© Dday.it - Da Philips il giradischi che riproduce anche i CD

In questa notizia si parla di: philips - giradischi

Audio-Technica Hotaru: il giradischi sospeso, illuminato e amplificato da 10.000 euro; Dai solchi ai file: 4 giradischi USB per digitalizzare i vostri vinili; Giradischi amplificati: quando l’all-in-one contagia anche i vinili.

Philips Fidelio FT1: appuntamento al 2026 per il giradischi Bluetooth con lettore CD integrato - Philips presenta il giradischi Fidelio FT1 con lettore CD integrato, Bluetooth 5. Riporta afdigitale.it

Cerca Video su questo argomento: Philips Giradischi Riproduce Cd