di Alessandro D'Ambrosio Fin dal suo sbarco sulle coste europee, al termine della Seconda guerra mondiale, la flotta imperiale americana ha tessuto la sua rete di influenza sul nostro continente. E' un'ovvia considerazione, per l'osservatore medio, il riconoscimento della doppia faccia della Nato, da alleanza militare intergovernativa a strumento di controllo Usa su buona parte dell'Europa; come è ben noto, fatta eccezione di Francia e Regno Unito, le armi tattiche nucleari americane sono presenti in Italia, Belgio, Germania, Paesi Bassi e Turchia. E' altresì lecito dispensare dubbi sui veri mandanti dell'attentato con cui è stato distrutto il gasdotto Nord Stream 2, opera strategica per il consolidamento delle relazioni economiche tra Russia e Germania (e di conseguenza tra Russia ed Europa).

© Ilfattoquotidiano.it - Da molti decenni importiamo la cultura Usa: davvero ora vogliamo diventare americani?