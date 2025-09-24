Da molti decenni importiamo la cultura Usa | davvero ora vogliamo diventare americani?
di Alessandro D’Ambrosio Fin dal suo sbarco sulle coste europee, al termine della Seconda guerra mondiale, la flotta imperiale americana ha tessuto la sua rete di influenza sul nostro continente. E’ un’ovvia considerazione, per l’osservatore medio, il riconoscimento della doppia faccia della Nato, da alleanza militare intergovernativa a strumento di controllo Usa su buona parte dell’Europa; come è ben noto, fatta eccezione di Francia e Regno Unito, le armi tattiche nucleari americane sono presenti in Italia, Belgio, Germania, Paesi Bassi e Turchia. E’ altresì lecito dispensare dubbi sui veri mandanti dell’attentato con cui è stato distrutto il gasdotto Nord Stream 2, opera strategica per il consolidamento delle relazioni economiche tra Russia e Germania (e di conseguenza tra Russia ed Europa). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: molti - decenni
Il sindaco, la giunta e tutto il consiglio comunale di Soave partecipano al lutto di Alberto, Teresa, Cinzia e Paolo Rinaldi per la perdita della mamma Irma. Assieme al marito Rinaldo, Irma, per molti decenni ha condotto e fatto crescere la cantina Villa Rinaldi, un - facebook.com Vai su Facebook
Stefano #Benni per me è stato una nota in seconda liceo perché leggevo di nascosto Bar Sport sotto il banco e ridevo da solo, e aperitivi al bar di piazza San Cosimato molti decenni dopo. Che la Luisona ti sia lieve. - X Vai su X
Da molti decenni importiamo la cultura Usa: davvero ora vogliamo diventare americani?.