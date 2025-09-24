Da Gwyneth Paltrow a Demi Moore le star riunite per Gucci sul red carpet del film The Tiger

Dopo New York e Londra è la volta di Milano. La Fashion Week è infatti ufficialmente iniziata e ad inaugurarla sono state tantissime star, riunite sul red carpet per Gucci in occasione della presentazione del film The Tiger. Il debutto di Demna Gvasalia. L’evento è stato l’occasione per il debutto di Demna Gvasalia, arrivato da pochissimo alla direzione creativa di Gucci. L’ex designer di Balenciaga ha sorpreso tutti con un concept nuovo e decisamente fuori dagli schemi. Ha infatti scelto di presentare la collezione La Famiglia con un cortometraggio intitolato The Tiger e firmato da Spike Jonze e Halina Reijn. 🔗 Leggi su Dilei.it

