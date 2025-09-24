N uovi oggetti del desiderio. Dopo New York e Londra, spetta ora alle sfilate milanesi svelare le It Bags della prossima stagione. Dalla borsa Fendi 2026 ai modelli firmati Gucci, Prada e Jil Sander, gli accessori firmati della Primavera-Estate 2026 sfilano ora alla Milano Fashion Week. L’atto democratico di Glenn Martens: Diesel apre la Milano Fashion Week con una caccia al tesoro per la città X Come di consueto, quando si tratta di MFW passato e presente si intrecciano in creazioni dall’eleganza classica ma dal twist contemporaneo. Silhouette d’archivio rivisitate convivono così con It Bags senza precedenti, spaziando tra tote bag dalle dimensioni esagerate, bowling bag da portare a mano e delicate declinazioni in seta e suede. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Da Gucci a Fendi, da Prada a Bottega Veneta, le It Bags della prossima stagione sfilano ora alla Milano Fashion Week