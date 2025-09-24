Da Chieti alla Sicilia per vendicare l' assassinio del figlio | la strage pianificata nei minimi dettagli e l' alibi delle nozze dello zio
Dall'Abruzzo alla Sicilia per compiere una strage e vendicare l'assassinio del figlio: era questo il piano del capo del clan Scalisi di Adrano, ai piedi dell'Etna. Un agguato sventato in extremis dalla squadra mobile che ha eseguito 24 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di persone. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
