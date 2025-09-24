da castelplanio al papa la storia di 17 marciatori per la pace e il clima

Castelplanio (Ancona), 24 settembre 2025 - Si è conclusa a Roma la marcia per il clima, la pace e l’agenda 2030, promossa dall’associazione H-Earth Mani e Cuore presieduta da Andrea Garbini. Partita il 13 settembre dal Parco Gandhi di Castelplanio, la marcia ha attraversato Marche, Umbria e Lazio con 17 marciatori, ciascuno portavoce dell'Obiettivo 13 di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, portando ovunque un messaggio forte: “Pace e ambiente sono inseparabili”. Domenica scorsa i marciatori hanno partecipato all’Angelus in piazza San Pietro, dove Papa Leone XIV ha rivolto un saluto speciale all’associazione H-Earth Mani e Cuore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

