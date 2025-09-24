Da Carpinello a Borgo Sisa | le fermate del bus abbellite con le gigantografie dei simboli storici del quartiere

Sono state inaugurate a Carpinello, nell’ambito del progetto “Radici” che si è svolto sabato, le immagini collocate nelle vetrine delle pensiline autobus presenti nel territorio del Quartiere 5 (Carpinello, Bagnolo, Rotta, Castellaccio, Borgo Sisa e Durazzano). Si tratta di cinque gigantografie. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

