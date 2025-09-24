Da Benevento riparte la Comunicazione Efficace del Distretto Rotary 2101
Tempo di lettura: 3 minuti Il Seminario “Immagine Pubblica e Comunicazione Efficace”, svoltosi presso il Teatro Comunale di Benevento, ha ufficialmente aperto l’anno 2025-2026 del Distretto 2101 del Rotary International. L’appuntamento formativo annuale, dal titolo “Comunicare Valori, Attivare Connessioni”, è risultato estremamente utile ai Club della Campania che si sono confrontati su come meglio informare, comunicare e trasmettere i valori fondamentali del Rotary all’interno e, soprattutto, all’esterno dell’Associazione. Per una migliore informazione, alle 5 domande, Who? What? When? Where? Why? è bene rispondere anche alla domanda: How?, cioè come si realizza l’azione rotariana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
