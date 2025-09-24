da amsterdam a savignano in bici e ritorno

Da Amsterdam a Savignano in bicicletta. Koen Keijzer, 27 anni, 1 metro e 96 centimetri, ha ottenuto il dottorato in matematica presso l’università di Leiden. È arrivato a Savignano, città di origine della sua compagna Sophie Silvagni, 27 anni, che lavora in una banca ad Amsterdam come analista dati. Ed è proprio alla università di Leiden che ha conosciuto Koen. Come è nata l’idea di venire da Amsterdam a Savignano in bicicletta? "Volevo fare una sorta di avventura in bicicletta per scoprire il paesaggio, i borghi e i centri che ci sono lungo il tragitto. In macchina o in aereo perdi tutto questo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

