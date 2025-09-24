Cypher e i suoi poteri nella stagione 2 di gen v | nuove rivelazioni e misteri
scoperta delle capacità di cipher in gen v stagione 2. La seconda stagione di Gen V ha portato alla luce dettagli importanti sulle abilità del personaggio noto come Cipher, lasciando ancora molte domande sul suo vero potenziale. Dopo aver chiarito alcuni aspetti riguardanti i suoi poteri, la narrazione si concentra ora sulla vera natura delle sue capacità e sui possibili scopi nascosti. il potere di controllo mentale e manipolazione di cipher. Nella quarta puntata della stagione, si rivela che Cipher possiede un’abilità telepatica avanzata, che gli permette di esercitare un controllo totale sulla mente degli altri. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: cypher - suoi
Ci ha lasciati, purtroppo, l'attore Charles Cyphers. A darne notizia il suo manager, che ha riferito che Cyphers è morto a causa di una malattia nella sua abitazione di Tucson, in Arizona. Aveva 85 anni. Iconici i suoi ruoli per i film di John Carpenter, basti pensar - facebook.com Vai su Facebook
Age of Revelation, il nuovo evento a fumetti degli X-Men ambientato 10 anni nel futuro; 10 tra i peggiori supereroi dei fumetti.
Mercoledì 2, tutti i poteri di ogni membro della famiglia Addams - La seconda stagione di Mercoledì ha offerto nuove informazioni in merito alle abilità dei membri della famiglia Addams: ecco tutti i poteri emersi finora. Come scrive comingsoon.it
Com'è la seconda stagione di Mercoledì, la serie sulla Famiglia Addams - A monte delle rivalità tra mamma e figlia c'è il solito hobby di Mercoledì: dare la caccia ai serial killer. Scrive esquire.com