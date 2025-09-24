Cypher e i suoi poteri nella stagione 2 di gen v | nuove rivelazioni e misteri

scoperta delle capacità di cipher in gen v stagione 2. La seconda stagione di Gen V ha portato alla luce dettagli importanti sulle abilità del personaggio noto come Cipher, lasciando ancora molte domande sul suo vero potenziale. Dopo aver chiarito alcuni aspetti riguardanti i suoi poteri, la narrazione si concentra ora sulla vera natura delle sue capacità e sui possibili scopi nascosti. il potere di controllo mentale e manipolazione di cipher. Nella quarta puntata della stagione, si rivela che Cipher possiede un’abilità telepatica avanzata, che gli permette di esercitare un controllo totale sulla mente degli altri. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

