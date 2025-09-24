Cybersecurity Palazzo Chigi ferma Crosetto | il retroscena dello scontro nel governo

Thesocialpost.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vicenda che coinvolge Guido Crosetto e Palazzo Chigi sulla cybersicurezza ha portato a uno degli scontri più significativi dell’attuale governo. Dietro un disegno di legge apparentemente tecnico, volto a creare una “forza armata cyber” sotto l’egida della Difesa, si è aperto un duro confronto politico. Giorgia Meloni e il Quirinale hanno stoppato l’iniziativa, sottolineando i rischi di uno squilibrio istituzionale e riaffermando la centralità della Presidenza del Consiglio sul tema. La proposta che ha acceso lo scontro. Il Ddl, firmato dal presidente della Commissione Difesa alla Camera Antonino Minardo, mirava a sottrarre all’ Agenzia per la cybersicurezza nazionale, guidata dal prefetto Bruno Frattasi e legata a Palazzo Chigi, la gestione delle competenze cyber per trasferirle al ministero della Difesa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

cybersecurity palazzo chigi ferma crosetto il retroscena dello scontro nel governo

© Thesocialpost.it - Cybersecurity, Palazzo Chigi ferma Crosetto: il retroscena dello scontro nel governo

In questa notizia si parla di: cybersecurity - palazzo

Palazzo Chigi alla Francia: "Parole del premier Bayrou sul dumping fiscale sono infondate" - Così Palazzo Chigi ha definito le parole del primo ministro francese Francois Bayrou, secondo le quali "l'Italia starebbe facendo 'dumping fiscale', penalizzando ... Scrive tg24.sky.it

Ucraina, Palazzo Chigi: “Nessuna decisione senza Kiev” - "La discussione – proseguono da Palazzo Chigi – ha inoltre confermato la necessità di mantenere la pressione collettiva sulla Russia e di solide e credibili garanzie di sicurezza”. Riporta repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Cybersecurity Palazzo Chigi Ferma