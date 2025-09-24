Cybersecurity Palazzo Chigi ferma Crosetto | il retroscena dello scontro nel governo

La vicenda che coinvolge Guido Crosetto e Palazzo Chigi sulla cybersicurezza ha portato a uno degli scontri più significativi dell'attuale governo. Dietro un disegno di legge apparentemente tecnico, volto a creare una "forza armata cyber" sotto l'egida della Difesa, si è aperto un duro confronto politico. Giorgia Meloni e il Quirinale hanno stoppato l'iniziativa, sottolineando i rischi di uno squilibrio istituzionale e riaffermando la centralità della Presidenza del Consiglio sul tema. La proposta che ha acceso lo scontro. Il Ddl, firmato dal presidente della Commissione Difesa alla Camera Antonino Minardo, mirava a sottrarre all' Agenzia per la cybersicurezza nazionale, guidata dal prefetto Bruno Frattasi e legata a Palazzo Chigi, la gestione delle competenze cyber per trasferirle al ministero della Difesa.

