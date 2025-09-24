Cyberattacco agli aeroporti europei | arrestato un uomo in Gran Bretagna

Un uomo è stato arrestato in relazione al cyberattacco che ha causato giorni di disagi in diversi aeroporti europei, tra cui quello londinese di Heathrow. Lo riporta la Bbc. La National Crime Agency (NCA) ha dichiarato che un 40enne è stato fermato nel West Sussex “nell’ambito di un’indagine su un incidente informatico che ha colpito Collins Aerospace”. Centinaia di ritardi nei voli si sono verificati a causa del malfunzionamento dei software per il check-in e la gestione dei bagagli utilizzati da diverse compagnie aeree, con gli aeroporti interessati che hanno dovuto imbarcare i passeggeri utilizzando carta e penna. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cyberattacco agli aeroporti europei: arrestato un uomo in Gran Bretagna

