Cyberattacchi agli aeroporti europei arrestato un uomo in Inghilterra | Passo positivo ma le indagini sono ancora all’inizio

Una persona è stata arrestata dalla polizia britannica nell’ambito delle indagini sui cyberattacchi che sabato 20 settembre hanno colpito diversi aeroporti europei, fra cui quello londinese di Heathrow. La National Crime Agency (Nca) ha dichiarato che si tratta di un uomo di 40 anni, arrestato nel West Sussex. «Sebbene questo arresto rappresenti un passo positivo, le indagini su questo incidente sono ancora nelle fasi iniziali e sono ancora in corso », ha spiegato Paul Foster, capo dell’unità nazionale per la criminalità informatica della Nca, l’agenzia investigativa che coordina le indagini su reati di una certa gravità e complessità internazionale. 🔗 Leggi su Open.online