Cyberattacchi agli aeroporti europei arrestato un uomo a Londra
C’è un arresto a Londra per l’attacco hacker che ha provocato ritardi su centinaia di voli lo scorso weekend. Servizio di Antonio Soviero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Cyberattacchi agli aeroporti europei, arrestato un uomo in Inghilterra: «Passo positivo, ma le indagini sono ancora all'inizio»
Un attacco informatico ai sistemi di check-in e consegna bagagli ha mandato in tilt gli aeroporti di Bruxelles, Berlino e Londra Heathrow, generando decine di voli cancellati e centinaia di ritardi. Nel primo bilancio: oltre 29 cancellazioni complessive, 100+ ritar
Cyberattacchi agli aeroporti europei di Bruxelles, Londra e Berlino: arrestato un uomo in Gran Bretagna - La pista, secondo quanto reso noto finora dagli organi investigativi dei vari Paesi coinvolti, è que ... Riporta milanofinanza.it
Un arresto per i cyberattacchi agli aeroporti, ipotesi estorsione - Si tratta di un un 40enne fermato nella contea del West Sussex, in Inghilterra meridionale ... Secondo ilsole24ore.com