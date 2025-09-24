Cyber attacchi scali europeiun arresto

14.00 Una persona è stata arrestata in relazione agli attacchi informatico che ha causato giorni di disagi in diversi aeroporti europei, tra cui Heathrow, a Londra. L'arresto nel West Sussex di un 40 enne "nell'ambito di una indagine su un incidente informatico che ha colpito Collins Aerospace", informa la polizia. Centinaia di ritardi nei voli si sono verificati a causa del malfunzionamento dei software per il check-in e la gestione dei bagagli utilizzati da diverse compagnie aeree, anche negli aeroporti di Bruxelles e Berlino. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it