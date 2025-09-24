Cus Pisa Calcio a 5 | inizia la stagione con una novità nel giovanile
Inizia ufficialmente la stagione del Cus Pisa Calcio a 5, la più importante realtà provinciale di Futsal (o, come lo chiamano alcuni, Calcio al Chiuso)! La prima squadra, guidata ancora da mister Francesco Agosti, lo scorso anno classificatasi seconda in campionato, a pochissimi punti dalla. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: pisa - calcio
Calcio a 5 Finale di Coppa amara per la Ricel. Il Cus Pisa realizza il gol vittoria sul filo di lana
Calcio serie C. Pianese, dal Pisa arriva Christian Sussi a titolo definitivo
Dal 5 al 7 settembre a Pisa arriva ‘Goal! Festival’: il calcio raccontato tra cultura, sport e spettacolo
Campi Flegrei. . CALCIO, NAPOLI SOFFRE CON IL PISA MA SI LANCIA IN FUGA - facebook.com Vai su Facebook
In occasione del calcio di rigore concesso al Pisa #Beukema alza la gamba sinistra per cercare di intercettare la palla e la posizione del braccio dx è perfettamente congrua al movimento e all’equilibrio, il giocatore del Pisa lo anticipa e il pallone da distanza r - X Vai su X
Cus Pisa Calcio a 5: inizia la stagione con una novità nel giovanile!; Cus Pisa, vittoria tra le mura amiche in Coppa Toscana: Città di Massa piegato 5-2, tris di Bartoli; #futsalmercato, una nuova freccia nell'arco di Agosti: Giacomo Sireno al CUS Pisa.
#futsalmercato, una nuova freccia nell'arco di Agosti: Giacomo Sireno al CUS Pisa - Giacomo ha vestito la maglia del La10 nella stagione 21/22 mostrando a tutti il suo potenziale nel futsal, per poi tornare a giocare a calcio a 11. Da calcioa5live.com
#futsalmercato, CUS Pisa: Pietro Palagi promosso in prima squadra - Pietro Palagi è al secondo anno con il CUS Pisa, dopo la passata stagione in cui ha ben figurato come portiere dell’U21. Scrive calcioa5live.com