Curiosità sul remake di ultimatum alla terra con keanu reeves
Il film del 2008 Ultimatum alla Terra rappresenta un remake moderno di un classico della fantascienza del 1951, diretto da Scott Derrickson. Questa nuova versione si distingue per una narrazione più intensa e per un cast di attori di grande rilievo. Al centro della trama troviamo il personaggio di Klaatu, interpretato da Keanu Reeves, che con i suoi lineamenti eleganti si adatta perfettamente al ruolo dell’alieno in missione sulla Terra. la trama di ultimatum alla terra. gli eventi iniziali e l’arrivo dell’astronave. Nel 1928, durante un’esplorazione nel territorio del Karakorum, viene scoperta una sfera luminosa che preleva il DNA di un esploratore prima di scomparire. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
