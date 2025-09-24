Curiosità Associazione Nazionale Marinai D' Italia consegnerà un defibrillatore al Comune

Venerdì 26 settembre, alle ore 10.00, alla presenza del Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, l'Associazione Nazionale Marinai D'Italia consegnerà ufficialmente un defibrillatore al Comune di Salerno. Il defibrillatore sarà collocato presso il Comando di Polizia Municipale adiacente l'ingresso del.

