Curiosità Associazione Nazionale Marinai D' Italia consegnerà un defibrillatore al Comune
Venerdì 26 settembre, alle ore 10.00, alla presenza del Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, l'Associazione Nazionale Marinai D'Italia consegnerà ufficialmente un defibrillatore al Comune di Salerno. Il defibrillatore sarà collocato presso il Comando di Polizia Municipale adiacente l'ingresso del.
Associazione Archivio Storico Olivetti. Continuano le curiosità sulla mostra Olivetti e i fotografi della Magnum. Wayne Miller, Erich Hartmann, Henri Cartier-Bresson, Sergio Larraìn al Museo Garda di Ivrea e oggi vi mostriamo e commentiamo due scatti d
Montemiletto, inaugurata la nuova sede dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia - Questa mattina si è tenuta a Montemiletto l'inaugurazione della nuova sede sociale dell' Associazione Nazionale Marinai d'Italia – Gruppo Montemiletto, in Via Pasquale.
L'Associazione Nazionale Marinai d'Italia ha ricordato Marcello Pucci Boncambi - I soci dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia (Anmi) di Perugia, dopo le celebrazioni per la ricorrenza della patrona Santa Barbara dello...