Curde abiti e storia
Nata a Vienna e cresciuta negli Stati Uniti, Lara Dizeyee è una stilista e artista curda. Figlia del noto artista Homer Dizeyee, dopo anni di attività nel settore petrolifero e . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
In questa notizia si parla di: curde - abiti
Curde, abiti e storia; Edizione del 24 settembre 2025; Dieci anni come Kobane.
Negli abiti una storia. Emozioni e ricordi grazie alla sfilata di vestiti da sposa usati - Abiti parlanti che nello scenario della sfilata di vestiti da sposa che si è svolta ad Arcola ... Scrive lanazione.it
La storia del Novecento in 40 abiti. Dagli anni ’20 agli ’80 di Coveri debutta il nuovo Museo della Moda - E questa volta lo fa con la storia del Novecento, in quaranta abiti, disposti su nove sale. lanazione.it scrive