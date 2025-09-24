Cuore diabete e tumore al seno | visite gratis in piazza per prevenire Dove e quando
San Pietro in Casale (Bologna), 24 settembre – Un’intera mattinata dedicata alla salute, con piazza Luigi Calori trasformata in un grande ambulatorio all’aperto. Giovedì 25 settembre, dalle 9.30, le cliniche mobili del progetto ‘Salute in Comune’ faranno tappa a San Pietro in Casale per offrire ai residenti esami diagnostici e visite specialistiche gratuite. La prevenzione è al centro dell’iniziativa, che prevede elettrocardiogramma e test del diabete per le famiglie, oltre a ecografie e mammografie dedicate alle donne tra i 18 e i 44 anni, fascia non ancora coperta dagli screening del Servizio sanitario nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
