Cuoco in malattia scoperto a lavorare in nero in un altro ristorante denunciato

In malattia a seguito di un infortunio, avrebbe in realtà lavoro in nero in un'altra attività. A scoprirlo e denunciarlo sono stati i carabinieri. Protagonista della vicenda è un cuoco di 44 anni della provincia di Teramo, che avrebbe adottato lo stratagemma per percepire l'indennità di malattia. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

