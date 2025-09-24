Cugini critico | Mercato Inter deludente vi spiego il motivo C’è una cosa curiosa

24 set 2025

. La riflessione del giornalista. Il giornalista Mimmo Cugini, de La Gazzetta dello Sport, ha espresso il proprio giudizio sul mercato Inter estivo durante un intervento a TMW Radio. Secondo Cugini, la campagna acquisti dei nerazzurri non ha soddisfatto le aspettative, soprattutto dopo la delusione della finale di Champions League. Nonostante gli investimenti ingenti, il club non è riuscito a portare a Milano un calciatore di primissimo piano, capace di incidere subito e di riaccendere l’entusiasmo dei tifosi. Inoltre, secondo il giornalista, la rosa continua a soffrire per la mancanza di un giocatore in grado di saltare l’uomo e creare superiorità numerica sulle fasce, qualità ormai rara nel gruppo a disposizione di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

