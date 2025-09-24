Cugini | Bisogna migliorare la comunicazione Non capisco il punire gli arbitri con la B

Pianetamilan.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mimmo Cugini, intervenuto durante 'Maracanà', ha parlato del problema legato agli arbitri con le varie polemiche in Serie A. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

cugini bisogna migliorare la comunicazione non capisco il punire gli arbitri con la b

© Pianetamilan.it - Cugini: “Bisogna migliorare la comunicazione. Non capisco il punire gli arbitri con la B”

In questa notizia si parla di: cugini - bisogna

Ilary Blasi e la cena in famiglia, tra gli ospiti c'è anche il cugino di Francesco Totti; Cugini: Allegri ha rimesso a posto un ambiente depresso. Si respira ottimismo; Cugini: «Arbitri in B come punizione? Come se una partita a Palermo fosse più facile…».

cugini bisogna migliorare comunicazioneCugini: “Bisogna migliorare la comunicazione. Non capisco il punire gli arbitri con la B” - Mimmo Cugini, intervenuto durante 'Maracanà', ha parlato del problema legato agli arbitri con le varie polemiche in Serie A ... Riporta msn.com

cugini bisogna migliorare comunicazioneCugini: «Arbitri in B come punizione? Come se una partita a Palermo fosse più facile…» - Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, il giornalista Mimmo Cugini ha commentato la situazione arbitrale in Serie A e lo stato di forma delle principali squadre italiane. Scrive ilovepalermocalcio.com

Cerca Video su questo argomento: Cugini Bisogna Migliorare Comunicazione