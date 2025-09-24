Cucina spettacolo e solidarietà | sesta edizione di famiglie oltre
Torna il 29 settembre “Famiglie oltre: un faro per tutti”, l’evento solidale promosso dall’Associazione Il Faro – Famiglie oltre la disabilità Ets, giunto alla sua sesta edizione. La serata si terrà alle 20 nella splendida cornice del Castello San Marco di Calatabiano, e si conferma come un. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: cucina - spettacolo
