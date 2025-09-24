Crugnola sbarca al Rally del Ticino | sfida al confine tra Italia e Svizzera
La 27ª edizione della gara ticinese richiama 49 equipaggi, 13 dei quali italiani. Il pilota varesino, reduce da due vittorie pesanti (Lazio e 1000 Miglia), è il grande favorito tra i protagonisti del Campionato Svizzero. Il Rally del Ticino torna ad accendere i motori per la sua 27ª edizione, confermandosi come una delle prove più . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
In questa notizia si parla di: crugnola - sbarca
