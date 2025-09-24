Crosetto sull’attacco alla Flotilla | Inviata fregata italiana in supporto
Il ministro della Difesa ha spiegato della decisione sono stati informati l'addetto militare israeliano in Italia, l'ambasciatore e l'addetto militare a Tel Aviv e l'unità di crisi della Farnesina. Secondo le parole di Crosetto, la decisione è stata presa alle 3:50 di notte, dopo un confronto con il Capo di Stato Maggiore della Difesa e dopo aver condotto una valutazione dell'accaduto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Chiara Appendino (M5S) risponde alle parole di Crosetto sulla difesa italiana: "Io penso che sia molto grave quello che dice Crosetto. Il ministro della Difesa dice al mondo che siamo vulnerabili e credo che stia mentendo" - facebook.com Vai su Facebook
Crosetto “Dura condanna per attacco a Flotilla, inviata nave Marina” - "In merito all'attacco subito nelle scorse ore dalle imbarcazioni della Sumud Flotilla, a bordo delle quali si trovano anche cittadini i ... Come scrive italpress.com
Crosetto invia la fregata Fasan in soccorso della Global Sumud Flotilla dopo l’attacco con droni - Il Ministro della Difesa condanna l'attacco subito dalle imbarcazioni, autorizzando l'invio immediato della nave militare. Si legge su blogsicilia.it