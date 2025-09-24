“L’impegno dei militari italiani a tutela dello spazio aereo dei Paesi baltici e del Fianco orientale della Nato è fondamentale”, ha detto ieri il ministro della Difesa Guido Crosetto in visita alla base di Amari, in Estonia. Qui, poco distante dalla capitale Tallin, operano i militari italiani della missione Baltic Eagle III, una squadra di oltre cento uomini di esercito e aeronautica, impegnati in un’operazione per la difesa dello spazio aereo dell’Alleanza Atlantica. Lo scorso agosto l’Italia è subentrata al Portogallo nella guida della missione: la task force dell’aeronautica militare italiana, con velivoli F-35 e personale specializzato, ha assunto la responsabilità della sorveglianza dello spazio aereo baltico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Crosetto omaggia i Top gun italiani che hanno intercettato i Mig russi (video). Entro il 2040 l’Italia avrà 140 “caccia” moderni