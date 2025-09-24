Crosetto invia la fregata Fasan in soccorso alla Flotilla Farnesina denuncia attacco informatico

Dayitalianews.com | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento della Marina Militare partito da Creta. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha annunciato di aver autorizzato l’immediato intervento della fregata multiruolo Fasan, impegnata nell’operazione Mare Sicuro nel Mediterraneo. La nave, che si trovava a nord di Creta, ha già fatto rotta verso la zona della Flotilla per prestare eventuale supporto e assistenza ai cittadini italiani a bordo. Decisione condivisa con Palazzo Chigi. Crosetto ha spiegato che la scelta è stata presa in coordinamento con la Presidente del Consiglio. Contestualmente, sono stati informati: l’addetto militare israeliano a Roma. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

crosetto invia la fregata fasan in soccorso alla flotilla farnesina denuncia attacco informatico

© Dayitalianews.com - Crosetto invia la fregata Fasan in soccorso alla Flotilla. Farnesina denuncia attacco informatico

In questa notizia si parla di: crosetto - invia

Flotilla, colpita nave italiana: equivale ad attacco allo Stato? Cosa dice il diritto internazionale. Crosetto invia fregata in soccorso

L’Italia invia una fregata in supporto della Global Sumud Flotilla. Crosetto: «Garantiamo assistenza ai nostri concittadini»

Attacco a Global Sumud Flotilla, Italia invia fregata multiruolo Fasan a supporto, Crosetto: “Garantire assistenza agli italiani a bordo”

Attacco alla Flotilla, Crosetto manda la nave militare Fasan in soccorso: “Garantire assistenza agli…; Flotilla, dopo gli attacchi Crosetto invia in zona una fregata della Marina per tutelare gli italiani a bordo della missione; L'avvertimento dell'Italia a Israele: una nave da guerra inviata per proteggere la Flotilla.

crosetto invia fregata fasanTutto su Nave Fasan, inviata da Crosetto in soccorso della Global Sumud Flotilla - Crosetto ha autorizzato l’intervento immediato della fregata multiruolo Fasan della Marina militare, che era in navigazione a nord di Creta ... Come scrive startmag.it

crosetto invia fregata fasanFlotilla attaccata, colpita nave italiana: Crosetto invia una fregata e l'Onu chiede un'indagine - Barche della Global Sumud Flotilla sono state colpite la scorsa notte mentre navigavano in acque internazionali al largo di Creta. Segnala ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Crosetto Invia Fregata Fasan