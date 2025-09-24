Crosetto invia la fregata Fasan in soccorso alla Flotilla Farnesina denuncia attacco informatico
ABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento della Marina Militare partito da Creta. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha annunciato di aver autorizzato l’immediato intervento della fregata multiruolo Fasan, impegnata nell’operazione Mare Sicuro nel Mediterraneo. La nave, che si trovava a nord di Creta, ha già fatto rotta verso la zona della Flotilla per prestare eventuale supporto e assistenza ai cittadini italiani a bordo. Decisione condivisa con Palazzo Chigi. Crosetto ha spiegato che la scelta è stata presa in coordinamento con la Presidente del Consiglio. Contestualmente, sono stati informati: l’addetto militare israeliano a Roma. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: crosetto - invia
Flotilla, colpita nave italiana: equivale ad attacco allo Stato? Cosa dice il diritto internazionale. Crosetto invia fregata in soccorso
L’Italia invia una fregata in supporto della Global Sumud Flotilla. Crosetto: «Garantiamo assistenza ai nostri concittadini»
Attacco a Global Sumud Flotilla, Italia invia fregata multiruolo Fasan a supporto, Crosetto: “Garantire assistenza agli italiani a bordo”
Secondo le norme internazionali della navigazione, l’attacco subito dalla Global Sumud Flotilla, con a bordo cittadini italiani e parlamentari, costituisce un attacco allo Stato italiano Crosetto invia la fregata Fasan a supporto della Flottilla Consensusomniumb - X Vai su X
#Gaza, #Crosetto invia una fregata per assistere gli italiani a bordo della #Flotilla - facebook.com Vai su Facebook
Attacco alla Flotilla, Crosetto manda la nave militare Fasan in soccorso: “Garantire assistenza agli…; Flotilla, dopo gli attacchi Crosetto invia in zona una fregata della Marina per tutelare gli italiani a bordo della missione; L'avvertimento dell'Italia a Israele: una nave da guerra inviata per proteggere la Flotilla.
Tutto su Nave Fasan, inviata da Crosetto in soccorso della Global Sumud Flotilla - Crosetto ha autorizzato l’intervento immediato della fregata multiruolo Fasan della Marina militare, che era in navigazione a nord di Creta ... Come scrive startmag.it
Flotilla attaccata, colpita nave italiana: Crosetto invia una fregata e l'Onu chiede un'indagine - Barche della Global Sumud Flotilla sono state colpite la scorsa notte mentre navigavano in acque internazionali al largo di Creta. Segnala ilgazzettino.it