crosetto invia fregata italiana in soccorso alla flotilla

Imolaoggi.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Per garantire assistenza ai cittadini italiani presenti sulla Flotilla questa notte ho autorizzato l’intervento immediato della fregata multiruolo Fasan della Marina militare che era in navigazione a nord di Creta nell’ambito dell’operazione Mare Sicuro.La fregata si sta già dirigendo verso l’area per eventuali attività di soccorso”. Lo comunica il ministro della Difesa Guido Crosetto. Il ministro,. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

