Crosetto | Condanno l' attacco alla Flotilla inviata fregata italiana in soccorso | Droni e bombe urticanti L' Onu chiede un' indagine

24 set 2025

Il ministro alla Difesa interverrà alla Camera giovedì. Salvini: «È chiaro che quando ti avvicini a una zona di guerra, qualcosa si rischia». I sindacati: «Proclameremo un nuovo sciopero generale e 100 piazze per Gaza». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Crosetto: “Condanno piano di occupazione di Gaza”. Ma non dice come il governo intenda fermare Netanyahu

