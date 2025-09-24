Crosetto | Abbiamo mandato la fregata Fasan in soccorso della Flotilla Altro che governo complice

Il governo italiano ha mandato una fregata in soccorso della Flotilla, dopo l’attacco subito stanotte. A renderlo noto è stato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che in queste ore si trova in missione in Lettonia e che domani mattina riferirà subito in Parlamento, come richiesto da maggioranza e opposizione, tanto alla Camera quanto al Senato. In particolare alla Camera la sinistra ha dato vita a una sceneggiata, occupando i banchi e bloccando i lavori: una bagarre senza senso, visto che è servito giusto il tempo tecnico per le necessarie telefonate per ottenere la piena e immediata disponibilità del governo all’informativa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

