Crosetto | Abbiamo mandato la fregata Fasan in soccorso della Flotilla Altro che governo complice

Secoloditalia.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo italiano ha mandato una fregata in soccorso della Flotilla, dopo l’attacco subito stanotte. A renderlo noto è stato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che in queste ore si trova in missione in Lettonia e che domani mattina riferirà subito in Parlamento, come richiesto da maggioranza e opposizione, tanto alla Camera quanto al Senato. In particolare alla Camera la sinistra ha dato vita a una sceneggiata, occupando i banchi e bloccando i lavori: una bagarre senza senso, visto che è servito giusto il tempo tecnico per le necessarie telefonate per ottenere la piena e immediata disponibilità del governo all’informativa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

crosetto abbiamo mandato la fregata fasan in soccorso della flotilla altro che governo complice

© Secoloditalia.it - Crosetto: «Abbiamo mandato la fregata Fasan in soccorso della Flotilla». Altro che “governo complice”

In questa notizia si parla di: crosetto - abbiamo

Crosetto: con la Vespucci abbiamo portato l’Italia nel mondo, i suoi valori, le sue tradizioni e l’eccellenza del Made in Italy

Crosetto: «Abbiamo mandato la fregata Fasan in soccorso della Flotilla». Altro che governo complice; Global Flotilla sotto attacco, colpite alcune imbarcazioni. LIVE; Gaza, Sumud Flotilla sotto attacco: droni sulle barche di Italia, Uk e Polonia. Crosetto: Autorizzato intervento fregata 'Fasan', news in diretta.

crosetto abbiamo mandato fregataFlotilla, Crosetto: “Condanno l’attacco, ho mandato sul posto una fregata in soccorso” - La dichiarazione di Crosetto è arrivata dopo l’occupazione da parte del Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra dei banchi del Governo alla Camera per protesta contro gli ... Riporta blitzquotidiano.it

Flotilla sotto attacco. Crosetto: 'Arriva una fregata italiana in soccorso' - Almeno una decina gli attacchi con droni, bombe sonore, spray urticanti e materiale non identificato. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Crosetto Abbiamo Mandato Fregata