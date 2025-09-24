Crollo termico e nubifragi Meteo l’allarme di Giuliacci spaventa gli italiani | le regioni coinvolte

Settimana di grande instabilità atmosferica sulla penisola italiana, con piogge diffuse, rischio nubifragi e un brusco calo delle temperature. A lanciare l’allarme è il colonnello Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, che ha definito questi giorni “la settimana dal punto di vista meteorologico più interessante degli ultimi mesi, per ricchezza di fenomeni e loro entità, soprattutto per quanto riguarda le piogge, con rischio nubifragio, sia per le temperature che caleranno di almeno 5 gradi”. >> “No, non è possibile.”. Rosario e Lucia dopo il caos e lo scandalo a Uomini e Donne: scoperta choc. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it