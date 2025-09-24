Cristiano Cosa lancia Cosa sono io debutto sospeso tra pop e introspezione

In bilico tra dichiarazione e dubbio, il primo disco di Cristiano Cosa si propone come un itinerario sonoro verso la definizione di sé. "Cosa sono io", pubblicato il 12 settembre per LuckyHorn Entertainment, raccoglie undici brani incisi fra Taranto e gli Stati Uniti, trasformando la ricerca identitaria in materia musicale.

Cristiano Cosa, un viaggio esistenziale in musica: esce il primo album “Cosa sono io” - Il disco arriva dopo una serie di singoli già accolti con favore e presentazioni live, tra cui l’Uno Maggio Taranto e il Rino Gaetano Day. Scrive adnkronos.com