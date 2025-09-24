Cristiana 16 anni manca da casa ormai dal 16 Settembre Ricerche in tutto il Lazio

Sono ore di apprensione nella Capitale per la scomparsa di Ion Cristiana Antartida, 16 anni, residente nella zona di Tor Bella Monaca. La giovane è uscita di casa la mattina del 16 settembre 2025 per recarsi a scuola, ma non è mai entrata nell'istituto e non ha fatto ritorno a casa. La descrizione diffusa dall'associazione Penelope. Secondo le informazioni rese note dall' Associazione Penelope Lazio, Ion Cristiana è alta 1,60 metri, pesa circa 55 kg, ha occhi neri e capelli rossi scuri. Al momento della scomparsa indossava una maglietta rosa fucsia, jeans neri, scarpe marca Jordan modello One nere e rosa, e portava con sé uno zaino nero con stampa di ciliegie rosse.

Cristiana, 16 anni, è uscita di casa per andare a scuola nel quartiere di Tor Bella Monaca a Roma. Era il 16 settembre e da quel momento nessuno l'ha più vista

Cristiana scomparsa a 16 anni da Tor Bella Monaca: era uscita per andare a scuola

Da martedì 16 settembre non si ha alcuna notizia di Cristiana, una ragazza di 16 anni residente nel quartiere Tor Bella Monaca, a Roma.

Cristiana, 16 anni, scomparsa da metà settembre: capelli rossi, piercing sul naso, zainetto con le ciliegie. Attivato il piano di ricerca provinciale - Mobilitazione nel quartiere e in tutta Roma per ritrovare la ragazza che la mattina del 16 settembre è uscita di casa per andare a scuola ma non è mai arrivata.