Crisi cerealicola | venerdì 26 settembre la Puglia scende in piazza per difendere il grano locale

Foggiatoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì prossimo, 26 settembre, Coldiretti Puglia ha convocato una mobilitazione nazionale in piazza: gli agricoltori scenderanno davanti alla Presidenza della Regione Puglia, a Bari, per chiedere risposte urgenti alla crisi cerealicola che sta mettendo in ginocchio intere filiere e comunità. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

