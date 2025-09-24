Crisi cerealicola | venerdì 26 settembre la Puglia scende in piazza per difendere il grano locale
Venerdì prossimo, 26 settembre, Coldiretti Puglia ha convocato una mobilitazione nazionale in piazza: gli agricoltori scenderanno davanti alla Presidenza della Regione Puglia, a Bari, per chiedere risposte urgenti alla crisi cerealicola che sta mettendo in ginocchio intere filiere e comunità. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: crisi - cerealicola
