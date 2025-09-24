Crescere figli in Italia è un lusso | per ogni figlio servono quasi 160mila euro e le spese aumentano con l'età

Fanpage.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo l’Osservatorio Moneyfarm, attualmente crescere un figlio in Italia costa in media 156 mila euro, il 12 per cento in più rispetto al 2022. Le spese aumentano con l’età, arrivando a una media di 11.750 euro annui durante il periodo dell'adolescenza. Situazione ancora più complessa nelle grandi città, dove le spese per bambini e ragazzi pesano fino a un terzo del reddito familiare. Un carico che frena le nascite e impone nuove misure di sostegno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: crescere - figli

Perché essere un genitore telecronista aiuta i figli a crescere fiduciosi e sicuri di sé

Perché crescere figli non troppo obbedienti può proteggerli dagli abusi: la teoria del parental coach

Perché essere un genitore telecronista aiuta i figli a crescere fiduciosi e sicuri di sé

crescere figli italia 232Crescere figli in Italia &#232; un lusso: per ogni figlio servono quasi 160mila euro e le spese aumentano con l’età - Secondo l’Osservatorio Moneyfarm, attualmente crescere un figlio in Italia costa in media 156 mila euro, il 12 per cento in più rispetto al 2022 ... Lo riporta fanpage.it

crescere figli italia 232FIGLIO Crescere un figlio in Italia: il costo medio supera i 150mila euro - Il costo complessivo per un bambino da 0 a 18 anni varia tra 107. Scrive statoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Crescere Figli Italia 232