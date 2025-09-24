Crescere figli in Italia è un lusso | per ogni figlio servono quasi 160mila euro e le spese aumentano con l'età
Secondo l’Osservatorio Moneyfarm, attualmente crescere un figlio in Italia costa in media 156 mila euro, il 12 per cento in più rispetto al 2022. Le spese aumentano con l’età, arrivando a una media di 11.750 euro annui durante il periodo dell'adolescenza. Situazione ancora più complessa nelle grandi città, dove le spese per bambini e ragazzi pesano fino a un terzo del reddito familiare. Un carico che frena le nascite e impone nuove misure di sostegno. 🔗 Leggi su Fanpage.it
