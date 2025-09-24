Crepet | La vita di un posteggiatore abusivo o di un premio Nobel sono entrambe molto interessanti Entrambe stupefacenti

“La vita degli altri è stupefacente — nell’affacciarvi con curiosità capirete — che la vita di un posteggiatore abusivo o di un premio Nobel sono entrambe molto interessanti.” La frase è di Paolo Crepet, ma avrebbe potuto dirla un antropologo. Oppure un narratore che ha imparato a stare zitto per un tempo sufficiente da farsi raccontare una vita. L’idea di fondo è semplice, quasi ingenua: ogni esistenza, se guardata bene, ha dentro qualcosa che sorprende. Ma detta oggi — mentre si galleggia su versioni filtrate della realtà, su biografie social preordinate — suona diversa. È un invito che ha qualcosa di urgente. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it