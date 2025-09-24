Cremonini ' Ora che non ho più te' un anno dall' uscita e il video portafortuna nei Magredi | Un evergreen pop
Un anno fa usciva "Ora che non ho più te". Cesare Cremonini, che nell'estate del 2025 con il "Cremonini Live25" ha vissuto un bellissimo successo ha voluto celebrare nuovamente il primo singolo di "Alaska Baby", il suo ultimo album in studio.«Un anno fa usciva 'Ora che non ho più te'. È l’unica. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
In questa notizia si parla di: cremonini - anno
Ad un anno di distanza, da oggi, in radio il nuovo singolo di Cesare Cremonini Alaska baby, traccia apripista dell’album omonimo (Platino). In questo brano il cantautore si spinge oltre i propri confini artistici, continuando a sperimentare e confermandosi uno d - facebook.com Vai su Facebook