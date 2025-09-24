Creative Factory in Piazza Ciompi
L'11 e 12 ottobre Piazza Ciompi, nel cuore del quartiere di Sant’Ambrogio a Firenze, ospiterà una nuova edizione del Creative Factory, il market dedicato al design indipendente e all’artigianato contemporaneo che, ogni secondo weekend del mese, anima la piazza con progetti unici e produzioni. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
In questa notizia si parla di: creative - factory
In piazza dei Ciompi torna il Creative Factory Market
Creative Factory, market dedicato all’artigianato contemporaneo
Mi aggiungo in corsa correggendo la data. Da domani venerdì 19 a domenica 21, Creative Factory in S.s Annunziata. Tanti stand belli, belli, tanta creatività per un artigianato di qualità. Vi aspetto! - facebook.com Vai su Facebook
Creative Factory in Piazza Ciompi; Creative Factory in Piazza Ciompi; Creative Factory in Piazza Ciompi.
Firenze, tutte le fiere di piazza dei Ciompi: un calendario di eventi fissi - Artigiani al lavoro, giovani creativi, libri, fiori e offerta vintage per animare i weekend di piazza dei Ciompi durante tutto l'anno. Scrive lanazione.it
artigianato_in_piazza_piazza_ciompi_cna_firenze_2025 (3) - Pubblicato il 5 Giugno 2025 alle 2048 × 1152 in Artigianato in piazza: il 7 giugno nuova edizione di 'Artefacendo' in piazza dei Ciompi a Firenze ... Segnala gonews.it