Crawl – Intrappolati | perché il finale originale più cupo è stata un’occasione persa

Il regista Alexandre Aja aveva inizialmente immaginato un finale molto più cupo per Crawl – Intrappolati, che, col senno di poi, sarebbe stata probabilmente la scelta migliore. Nel complesso, Crawl è un film piuttosto tetro. Certo, al centro della trama c'è il legame indissolubile tra Haley Keller ( Kaya Scodelario ) e suo padre Dave (Barry Pepper), e tutto ciò che sono disposti a fare per salvarsi a vicenda. Ma nel corso del film, quasi nulla di ciò che tentano di fare va per il verso giusto, e di solito li mette in una posizione ancora peggiore.